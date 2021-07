Milwaukee Bucks campioni NBA! Antetokounmpo schiaccia i Suns con 50 punti in Gara-6: l’ex ambulante ora è re del basket USA

21 Luglio 2021 10:28

I Milwaukee Bucks vincono il loro secondo anello NBA: Giannis Antetokounmpo schiaccia i Phoenix Suns con 50 punti in Gara-6 delle Finals. Da bambino faceva il venditore ambulante per le strade di Atene, oggi è MVP delle Finals e re del basket americano

Gara-6 è la gara decisiva, quella che assegna l’anello con un’eventuale giornata d’anticipo e pone fine ad una lunga e stagione NBA. Il Fiserv Forum di Milwaukee si riempie di oltre 17.000 spettatori che da 50 anni esatti aspettano di rivivere le emozioni del duo Wilt Chamberlain-Oscar Robertson, la coppia d’oro della storica vittoria e unica vittoria delle Finals nel 1971. L’attesa è finita. I Milwaukee Bucks tornano campioni NBA vincendo 105-98 Gara-6, quella del definitivo 4-2 sui Phoenix Suns. Il mattatore della serata è stato Giannis Antetokounmpo, inarrestabile forza della natura che ha fatto malissimo alla difesa dei Suns con 50 punti accompagnati da 14 rimbalzi per una doppia doppia che sa di firma impressa nella roccia. Da ragazzino faceva il venditore ambulante per i vicoli di Sepolia, quartiere povero di Atene, per sopravvivere. Oggi Antetokounmpo è entrato ufficialmente nella leggenda del basket americano, da protagonista assoluto.

Dall’altra parte resta l’amarezza degli sconfitti. I Phoenix Suns rimandano l’appuntamento con il primo anello della loro storia, così come Chris Paul. Il playmaker veterano ha messo a referto 26 punti e 5 assist, ma non è bastato. Booker si è fermato a quota 19, Crowder ha dato una mano con 15 punti e 13 rimbalzi. Appena 12 i punti di Ayton. Diverso l’apporto degli scudieri di Antetokounmpo: 17 punti, 5 rimbalzi e 5 assist per Middleton, 16 per Portis, 12 punti, 9 rimbalzi e 11 assist per Holiday che chiude ad un rimbalzo da una meritata tripla doppia.