21 Luglio 2021 22:22

Gli highlights di Reggina-Foligno, primo test amichevole degli amaranto terminato 4-1

4-1 per la Reggina nel primo test amichevole della stagione. Il match contro il Foligno, a Sarnano, è stato indirizzato da Ricci, che ha mandato due volte gli amaranto in vantaggio. Nella ripresa, le reti del giovane Bezzon e di Laribi hanno arrotondato il punteggio. Due prodezze, quelle del secondo e terzo gol, come testimoniato dagli highlights dei canali ufficiali del club. Ecco il video di seguito.