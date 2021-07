L’arte e la passione sfidano la pandemia e vincono: gli atleti dell’ASD OLYMPUS di Sant’Eufemia si riconfermano tra le eccellenze nazionali

21 Luglio 2021 08:56

Si sono svolti alla Fiera di Rimini i Campionati Italiani 2021 della FIDS _ Federazione Italiana Danza Sportiva: ottimi i risultati degli atleti dell’ASD OLYMPUS di Sant’Eufemia

La pandemia ci ha portato via tanto, forse troppo. Ma è nelle forza e nel coraggio di ricominciare che possiamo prenderci la nostra rivalsa su questo anno e mezzo in cui le nostre vite sono state poste in stand by. In questo contesto di ‘limbo’ quotidiano, gli adolescenti sono sicuramente tra i più colpiti dallo stop obbligato dovuto al Covid: dalle semplici uscite con gli amici alle attività del tempo libero, come quelle sportive, tutto si è fermato. A risentirne maggiormente sono state sicuramente le province, i piccoli comuni in particolare. Un po’ come è accaduto a Sant’Eufemia d’Aspromonte dove, però, c’è stato chi ha deciso di provare a mantenere un pizzico di normalità, che nei mesi scorsi è diventata straordinaria, e ha deciso di andare avanti per la propria strada, ovviamente nel pieno rispetto delle normative anti Covid.

Ed è così che l’ASD OLYMPUS, i cui Tecnici responsabili sono i Maestri Carbone Saverio e Federica Scappatuta, insieme ai giovani atleti che ne fanno parte, ha deciso di non fermarsi e anzi di prepararsi per un appuntamento importante: i Campionati Italiani 2021 della FIDS _ Federazione Italiana Danza Sportiva, che si sono svolti dal 9 al 25 Luglio alla Fiera di Rimini.

Rimini, che, si conferma la “casa” della Danza Sportiva che, anche quest’anno, ha ospitato nei suoi padiglioni migliaia di atleti provenienti da tutta Italia che gareggeranno in tutte le discipline. Giunta alla tredicesima edizione, SPORTDANCE, la più grande festa della Danza Sportiva al mondo, è il vero e proprio punto di riferimento per gli atleti italiani ed internazionali.

Alla competizione, dunque, hanno preso parte anche gli atleti dell’ASD OLYMPUS, i quali hanno raggiunto risultati eccellenti nella disciplina COMBINATA OLIMPICA (Danze Standard e Latine);

Nella fattispecie, si sono distinti:

• Cavicchini Francesco e Pinneri Melita, nella categoria 12/13 anni classe B1, portando a casa una medaglia di bronzo;

• Luppino Antonio e Violi Suamy Lourde, nella categoria 14/15 anni classe B2, portando anch’essi a casa una medaglia di bronzo;

• Leonello Andrea e Cavicchini Nicole, nella categoria 16/18 anni classe B2, conquistando la semifinale e chiudendo in settima posizione la loro gara.

Contestualmente, l’atleta Cutrì Domenico ha partecipato ad un Corso Professionale per Danzatori, con sede a Roma, per la selezione di 20 ballerini in tutta Italia di Modern _ Contemporary, che lo ha visto protagonista di tale selezione con possibilità di partecipare, grazie al superamento della stessa, ad un corso di formazione per il prossimo anno accademico, da Ottobre 2021 a Maggio 2022; Domenico riesce anche a portare a casa una borsa di studio per il biennio.

Nonostante le grandi difficoltà che lo sport ha vissuto in quest’anno particolare, gli atleti dell’ASD OLYMPUS sono dunque riusciti, con grande tenacia, a portare a casa importanti titoli e grandi traguardi che sembravano ormai un miraggio.

Come si legge in una nota, il ringraziamento dei Tecnici dell’Asd va, in particolare, ai genitori dei piccoli, grandi atleti che, con non pochi sacrifici, si sono affidati totalmente all’esperienza dei maestri rendendo possibile la realizzazione di questo sogno chiamato “Danza”.

Nella gallery fotografica scorrevole a corredo dell’articolo è possibile vedere alcuni momenti salienti dell’evento e soprattutto la maestria dei giovani dell’ASD OLYMPUS ai quali vanno anche i complimenti della nostra redazione.