Gioiosa Marea: donna alla guida accusa colpo di sonno e si ribalta con l’auto [FOTO]

2 Luglio 2021 00:35

Gioiosa Marea, la donna per fortuna ha riportato solo lievi ferite

Ieri, giovedì 1 luglio, poco dopo le ore 15, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Patti sono intervenuti con Autopompa serbatoio e scout (un mezzo speciale attrezzato) per un incidente stradale autonomo avvenuto sulla strada Statale che porta da San Leonardo a Galbato, in località San Giorgio di Gioiosa Marea (Me). Sembra che la conducente, a seguito di un colpo di sonno, abbia urtato violentemente un pezzo di roccia di un costone a ridosso della strada, facendo ribaltare la vettura. La stessa, affidata ai soccorritori del 118 sul posto, è risultata per fortuna ferita soltanto in modo lieve. All’arrivo sul posto la squadra dei Vigili del fuoco ha messo in sicurezza l’automobile e bonificato l’area circostante.