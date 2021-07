Gelateria Cesare premiata con il “Travellers’ Choice 2021” di Tripadvisor: il chiosco di Reggio Calabria nel 10% dei migliori locali al mondo

29 Luglio 2021 11:27

Gelateria Cesare nel 10% dei migliori locali di ristorazione al mondo: Tripadvisor premia il lavoro di Davide Destefano con il “Travellers’ Choice 2021”

Gelateria Cesare si conferma, anno dopo anno, una straordinaria eccellenza della ristorazione in grado di portare alto il nome di Reggio Calabria anche al di fuori del contesto regionale/nazionale. Il famoso chiosco sito a Piazza Indipendenza è stato premiato da Tripadvisor con il “Travellers Choice 2021“, un premio che tiene conto delle valutazioni lasciate dai clienti, del resto il miglior metro di giudizio per valutare un locale. Gelateria Cesare ha ottenuto tantissime recensioni positive, rientrando nella ristretta cerchia del 10% dei migliori ristoranti al mondo. La qualità del servizio offerto, la competenza di Davide Destefano e del suo staff, l’amore per il proprio lavoro e, soprattutto, la squisitezza del suo gelato, sono state ripagate con affetto dai propri clienti sempre soddisfatti. Il riconoscimento di una grande realtà come Tripadvisor non può che essere una diretta conseguenza.