21 Luglio 2021 11:57

Le parole di Gaspare Mutolo, ex pupillo di Totò Riina

“Il giudice Antonino Scopelliti è stato ucciso sia dai calabresi che dai siciliani e ci fu l’interessamento direttamente di Totò Riina e dei Santapaola. L’ordine era partito da Riina, per il discorso del maxi-processo, perché avevano scoperto che Scopelliti era amico di Falcone”. Lo ha dichiarato Gaspare Mutolo, ex pupillo di Totò Riina ora collaboratore di giustizia nonché pittore, intervistato da Klaus Davi per il suo talk KlausCondicio in onda su Youtube