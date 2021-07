Amichevole Benevento-Reggina, le formazioni ufficiali: Aglietti conferma il 4-4-2

29 Luglio 2021 16:38

La Reggina affronta il Benevento in amichevole: le scelte del tecnico amaranto per un test importante in vista del campionato

Test importante nel pomeriggio per la Reggina di mister Alfredo Aglietti che affronta i pari categoria del Benevento. Si tratta di un’ottima amichevole per capire a che punto è la condizione fisica e per fare le ultime valutazioni in vista di un campionato quasi pronto a cominciare ed un calciomercato ormai avanzato. Il torneo di Serie B infatti comincerà il 21 agosto con i campani che che ospiteranno il neopromosso Alessandria e i calabresi impegnati in casa contro il Monza. Il Benevento di Fabio Caserta punta ad un campionato importante, cercando magari di puntare a quella serie A persa qualche mese fa inaspettatamente, dopo un girone d’andata stratosferico. Il trainer reggino affronta la sua squadra del cuore e può ancora disporre dei vari Glik, Ionita, Lapadula e Sau, tutti reduci dalla stagione in massima serie.

Dal canto suo la Reggina non vorrà assolutamente sfigurare, le ottime mosse del d.s. Taibi stanno regalando al neo allenatore un buon gruppo che può sicuramente dare filo da torcere a qualsiasi avversario. Tanta attesa dunque per i nuovi acquisti Regini, Laribi e Ricci. Si tratta infatti del secondo test estivo, dopo il 4-1 ottenuto contro il Foligno. Certo, bisogna anche dire che la squadra amaranto ha dovuto annullare due incontri inizialmente previsti, quello con il Valdichienti Ponte e quello con la Sambenedettese. Ma oggi non ci sarà alcuno stop, manca ormai pochissimo all’inizio della sfida.

Il tecnico Aglietti ha scelto di confermare il 4-4-2, che sarà il modulo di riferimento nel corso della stagione. Da titolare partono Regini e Di Chiara, mentre confermato sulla fascia Ricci. Laribi invece prende il posto di Bellomo. Non figurano tra i disponibili Menez (lasciato a riposo a scopo precauzionale) e Franco, così come Rivas che rientrerà nei prossimi giorni a Reggio. Di seguito la formazione ufficiale amaranto:

Benevento: Paleari, Letizia, aglio, Pastina, Foulon, Caló, Talia; Insigne, Sau, Improta; Di Serio. A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Barba, Abdallah, Kragl, Samba, Vokic, Elia, Masciangelo, Volpicelli, Masella, Ionita, Sanogo, Perlingieri. Allenatore: Caserta.

Reggina (4-4-2): Turati; Lakicevic, Stavropoulos, Regini, Di Chiara; Ricci, Bianchi, Crisetig, Laribi; Denis, Montalto. A disposizione: Micai, Lofaro, Cionek, Loiacono, Liotti, Gavioli, Bezzon, Bellomo, Provazza. Allenatore: Aglietti.

Per la visione LIVE della partita vi rimandiamo al canale Twitch del club: https://www.twitch.tv/regginatvofficial.