Migliaia di tifosi sul Lungomare di Reggio Calabria per celebrare l’Italia Campione d’Europa: bandiere tricolore e maglie azzurre, inizia una lunga notte di festa – FOTO e VIDEO

12 Luglio 2021 00:53

Delirio sul Lungomare Falcomatà, una gioia incontenibile a Reggio Calabria per la vittoria in finale dell’Italia

In delirio il popolo di Reggio Calabria per la vittoria dell’Italia in finale contro l’Inghilterra. Una partita emozionante, un successo arrivato solo dopo i calci di rigore. Migliaia di tifosi così si sono riversati in strada, il Lungomare Falcomatà in pochi minuti si è riempito di bandiere tricolori, maglie azzurre, mentre fumogeni e clacson hanno reso la Via Marina un vero e proprio stadio. Incontenibile la gioia dei reggini, il traffico è ovviamente in tilt, è solo l’inizio di una notte che sarà lunghissima. Foto e video a corredo dell’articolo testimoniano la grande festa esplosa nella città calabrese dello Stretto.