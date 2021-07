Emergenza rifiuti al Viale Calabria, sotto scacco una delle zone più abitate di Reggio. I residenti: “non si può vivere con una discarica sotto il portone di casa” [FOTO]

9 Luglio 2021 21:02

“La sera sale la puzza della spazzatura, non è possibile tenere le finestre aperte”: è quanto segnalano alcuni cittadini residenti sul Viale Calabria

Ennesima segnalazione arriva dal Viale Calabria, una delle zone più abitate e trafficate della città di Reggio Calabria. Da oltre un anno la raccolta rifiuti nel quartiere non avviene più in maniera costante, i mastelli restano per giorni senza che il contenuto al suo interno venga raccolto dagli operatori. “Ma a cosa serve fare la differenziata se i bidoni non vengono raccolti per due mesi di fila. Ormai abbiamo una discarica di fronte al portone di casa, le mosche e il cattivo odore rendono impossibile il passaggio. Per non parlare la sera, quando sale la puzza di spazzatura, è impossibile tenere le finestre aperte. Così non si può vivere”, reclamano i residenti che non sanno più a chi segnalare la situazione disperata dal punto di vista igienico-sanitario.