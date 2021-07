22 Luglio 2021 11:14

Reggio Calabria, l’emergenza rifiuti sta creando disagi alla città soprattutto viste le alte temperature

L’emergenza rifiuti a Reggio Calabria sta creando parecchi disagi in città anche a causa del grande caldo che facilità il proliferare di animali tra cui blatte, topi, insetti e tanto altro. Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato i video che pubblichiamo a corredo dell’articolo, girati sul Viale Europa dove i topi banchettano in pieno giorno senza alcun problema come se fossero loro i padroni della città.