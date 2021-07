Elezioni Calabria, Italia Viva stabilisce la strategia per le regionali

28 Luglio 2021 19:26

Calabria, Rosato ha incontrato i vertici calabresi di Italia Viva per fare assieme il punto della situazione in vista della prossima tornata elettorale

Ettore Rosato ha incontrato Ernesto Magorno e Silvia Vono con argomento principale le imminenti elezioni regionali in Calabria. “Ho chiesto a Ernesto e Silvia di occuparsi assieme ai coordinatori regionali di definire il nostro contributo, anche incontrando le altre forze politiche, alle prossime elezioni regionali. Saranno anni importanti per la Calabria e per tutto il Sud, sul quale il Pnrr investe in modo significativo”, afferma l’esponente di Italia Viva.

Vono: “ringrazio Rosato, l’obiettivo è rilanciare il territorio”

“Ringrazio il presidente di Italia Viva, Ettore Rosato, per avermi voluto affidare la delicata responsabilità di definire i rapporti e le strategie comuni con agli altri partiti per le iniziative e per il programma di Italia Viva in vista delle imminenti elezioni regionali in Calabria. Onorerò quest’impegno, insieme al collega Magorno, con il massimo della dedizione per non far perdere al nostro territorio le tante occasioni di sviluppo e di rinascita in arrivo con il Pnrr”. Lo scrive in un post su Facebook, la senatrice calabrese Silvia Vono, vicepresidente della Commissione Trasporti di palazzo Madama.