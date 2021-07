Elezioni Regionali Calabria, traballa la candidatura di Occhiuto. Meloni: “nulla è scontato, bisogna rivedersi”

21 Luglio 2021 22:15

Elezioni Regionali Calabria, traballa la candidatura di Occhiuto. Meloni: “qual’è il miglior candidato migliore in assoluto? Parliamone…Bisogna rivedersi un attimo e parlarne”

Prosegue la tensione nel Centro/Destra calabrese in vista delle elezioni regionali. La candidatura a presidente di Roberto Occhiuto viene messa da giorni in discussione dagli esponenti di Fratelli d’Italia: il malcontento è divampato dopo le nomine Rai che ha visto la compagine di Giorgia Meloni rimanere estremamente delusa. Probabilmente il “rancore” covava già da tempo e la candidatura di Occhiuto, ufficializzata qualche settimana fa, dopo una lunga trattativa con gli alleati, era inserita in un contesto già caotico. Oggi un nuovo e duro intervento di Giorgia Meloni in diretta Facebook dalla Manduria: “in Calabria voglio vincere. Qual è il miglior candidato migliore in assoluto? Parliamone…Bisogna rivedersi un attimo e parlarne. Cose scontate non le do più, mettiamola così. Chiedo rispetto per noi, per la nostra storia. Io non ho mai fatto uno sgambetto a nessuno, soprattutto agli alleati”.