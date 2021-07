Continua il grande caldo a Reggio Calabria e proseguono gli incendi: le fiamme divampano sulle colline di Pentimele [FOTO E VIDEO]

31 Luglio 2021 12:51

Il rischio è che le fiamme possano spostarsi e colpire l’area di Vito

Non si placano gli incendi a Reggio Calabria. Da due giorni la situazione appare ormai molto critica e anche questa mattina le fiamme sono continuate a divampare, colpendo però la collina di Pentimele, zona nord della città calabrese dello Stretto. Una cintura di fuoco sta in queste ore assediando la pinetina presente sulla punta della collina, un grosso fumo nero si è sollevato nell’aria rendendo la temperatura ancora più rovente. L’ondata di caldo insisterà nelle prossime ore e il rischio di nuovi roghi è sempre molto alto. Come accaduto ieri tra Bovetto e Santa Venere, il pericolo è che le fiamme a causa del vento possano spingersi nei colli vicini, e in questo caso dirigersi verso Vito.