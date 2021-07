Catanzaro: limitazioni per il ripristino dei giunti sulla “Trasversale delle Serre”

21 Luglio 2021 10:42

Limitazioni per il ripristino dei giunti sulla SS713 ‘Trasversale delle Serre’, nel comune di Gagliato in provincia di Catanzaro

“Le anomalie evidenziate lungo la 713 ‘Trasversale delle Serre’, nel tratto compreso tra il km 36,800 e il km 37,000 a Gagliato (CZ), sono da ascrivere ad un difetto di posizionamento dei giunti all’epoca della costruzione, mentre i lavori di completamento necessari al loro riallineamento, sono stati già consegnati ad impresa diversa da quella che ha realizzato la pavimentazione di recente. Tali attività, da eseguire in danno all’impresa che realizzo i lavori originari, necessari al il ripristino della planarità del piano, verranno avviati nei prossimi giorni. Al fine di tutelare la sicurezza stradale degli utenti, è in corso di installazione la segnaletica al fine di limitare la velocità”, è quanto comunica Anas scusandosi per il disagio.