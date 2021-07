Avis Villa San Giovanni risponde all’emergenza sangue

31 Luglio 2021 19:50

Emergenza sangue a Reggio Calabria, la nota dell’Avis Villa San Giovanni

“Anche questa estate, purtroppo, siamo in emergenza sangue, tanto che il Gom di Reggio Calabria, come è noto, ha dovuto sospendere gli interventi chirurgici programmati per mancanza di sangue. La risposta dei nostri donatori è stata esemplare. il, 30 luglio, per esempio, abbiamo avuto 25 donatori e, se teniamo conto della precedente donazione avvenuta questa settimana, sono 40. Sono persone speciali, che hanno a cuore la vita del prossimo e periodicamente donano il loro sangue”. Lo afferma in una nota dell’AVIS Sezione di Villa San Giovanni.

“In media raccogliamo circa700 sacche di sangue intero l’anno e ci piace sottolineare che anche durante la pandemia i nostri donatori si sono presentati regolarmente e quindi il numero non è calato. Ultimamente abbiamo adeguato la nostra sede alla vigente normativa anche se ancora manca un tassello: il servoscala o l’ascensore per abbattere le barriere architettoniche come richiesto del Comune di Villa che ci ha concesso il comodato d’uso . Per un errore abbiamo installato un montascale, ma stiamo già provvedendo e a breve risolveremo il problema”.

“Abbiamo in programma, in autunno, grazie all’interessamento dell’Avis Provinciale, di partire con la raccolta di plasma e Villa sarà una delle tre sezioni provinciali autorizzata a farlo. Tanti donatori sono già pronti per fare questo ulteriore gesto d’amore. La donazione è un gesto di grande altruismo che tutti dovremmo abbracciare, è un dovere morale di ciascuno di noi, perché da questo grande gesto di generosità dipende la vita di tante persone. I donatori Avis di Villa San Giovanni ci sono: presenti elle situazioni di normalità, ancora più sensibili nei momenti di emergenza. Un grande grazie a loro e tutti i volontari che donano non solo il loro sangue ma anche il loro tempo”.