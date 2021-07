Messina: cittadino extracomunitario in evidente stato di ebbrezza e con una bottiglia in mano urlava contro i passanti, arrestato 41enne

21 Luglio 2021 11:19

Messina: la Polizia ha arrestato il 41enne marocchino per tentata rapina ai danni di un connazionale, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

I poliziotti delle Volanti di Messina hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino marocchino di 41 anni, ritenuto responsabile di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché tentata rapina ai danni di un connazionale. I fatti risalgono alla serata di ieri, quando gli agenti sono intervenuti in questa piazza Lo Sardo, a seguito di una segnalazione di lite. Sul posto gli agenti hanno individuato il cittadino extracomunitario che, in evidente stato di ebbrezza e brandendo una bottiglia in mano, urlava contro i presenti.

Inutili i numerosi tentativi di calmare l’uomo, che si rifiutava di fornire le proprie generalità, rivolgendosi inoltre agli agenti con insulti e minacce, scagliandosi contro con calci e pugni, procurando loro ferite, successivamente giudicate guaribili in 5 giorni. Secondo la ricostruzione dei fatti, l’uomo poco prima aveva avvicinato un suo connazionale, intimandogli di consegnargli del denaro; al suo rifiuto lo stesso veniva aggredito e picchiato con una bottiglia. Il quarantunenne, pertanto, è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.