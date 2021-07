Condofuri festeggia il bronzo alle Olimpiadi! La stoccata di Arianna Errigo regala la medaglia nel fioretto femminile a squadre

29 Luglio 2021 12:33

La squadra italiana di fioretto femminile vince il bronzo alle Olimpiadi di Tokyo: festeggia anche il paese di Condofuri grazie ad Arianna Errigo

La scherma si conferma fucina di medaglie per l’Italia. Dopo le medaglie d’argento di Samele e Garozzo in singolare, sono arrivati anche i successi delle squadre con l’argento della sciabola maschile e il bronzo nella prova di spada femminile. Mancava solo il fioretto. Le azzurre hanno vissuto una giornata strepitosa che le ha portate fino in semifinale. Proprio ad un passo dal giocarsi la possibilità di vincere il metallo più prezioso è arrivata però la delusione: ko a sorpresa contro la Francia, abile a rimontare sfruttando qualche incertezza delle ragazze tricolore. Vincere la finale per il bronzo era diventato obbligatorio per evitare un’altra grande delusione.

Lo sapeva più di tutte Arianna Errigo, eliminata in singolare nel derby contro Alice Volpe e sottotono nella sfida contro la Francia. Proprio la brianzola, ma cittadina onoraria di Condofuri (paese di origine della mamma), ha piazzato la stoccata decisiva del 45-23 con la quale l’Italia ha sconfitto gli Stati Uniti. Grande prova del terzetto azzurro composto, oltre che dalla Errigo, da Alice Volpi e Martina Batini, alle quali si è aggiunta per un assalto anche la debuttante Erica Cipressa che non ha sentito il peso della pressione dell’esordio olimpico. Salgono a 19 le medaglie complessive dell’Italia: quando Arianna Errigo tornerà, come sempre, in vacanza nella sua Condofuri, ne avrà una in più al collo.