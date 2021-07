Reggina, Aglietti: “il calcio d’agosto conta poco e si sta creando un bel gruppo. Mercato? Ci rinforzeremo”

21 Luglio 2021 22:05

Le parole del tecnico della Reggina Alfredo Aglietti al termine del test amichevole contro il Foligno

Al termine del primo test match della stagione contro il Foligno, mister Aglietti è intervenuto ai canali ufficiali del club. Sono le prime dichiarazioni alla stampa del tecnico dopo quelle nella conferenza stampa di presentazione. “Oggi è l’undicesimo giorno che siamo insieme, quindi abbiamo carichi di lavoro importanti nelle gambe. Il risultato lascia il tempo che trova, mi interessava vedere quello che avevamo provato. La squadra ha risposto bene ed è questo l’importante, avremo modo di essere anche più brillanti. Io sono dell’idea che il calcio d’agosto, fino al 21, conterà poco o niente. Ci faremo trovare pronti quando sarà il momento”.

Il tecnico ha espresso grande soddisfazione, anche e soprattutto per il clima che si respira tra i propri calciatori: “Sta nascendo un ottimo gruppo. Ho trovato ragazzi disponibilissimi al lavoro. Fra di loro si vede che ci sono armonia e sintonia. Per arrivare al risultato non basta solo l’aspetto tecnico e tattico, serve anche l’armonia tra le persone e questo mi rende felice. C’è il giusto atteggiamento”.

Sul ritorno del pubblico e sull’entusiasmo attorno alla squadra: “La presenza del pubblico al Granillo, anche se in parte ridotta, sarebbe una ripartenza non solo per noi, ma per l’intero calcio italiano. Il fattore campo deve essere parte integrante per una squadra e una città. Da qui alla fine del mercato vediamo quello che può succedere, il direttore e il Presidente stanno cercando di mettere all’interno della squadra giocatori importanti, che possano alzare il livello”.

Ai canali ufficiali è intervenuto anche capitan Loiacono: “E’ stato un match importante, che ci serviva per mettere minuti nelle gambe. Ci stiamo allenando bene, stiamo lavorando tanto. E’ importante stare bene mentalmente. Ciò che stiamo facendo oggi ce lo ritroveremo per l’inizio del campionato. Domani riposeremo, dopo undici giorni staccare fa bene. Poi bisognerà ripartire più forte, perché più si va avanti, più il tempo stringe. Dobbiamo farci trovare pronti”. Sul feeling che si sta creando con i nuovi arrivati: “Siamo un gruppo coeso. Noi che siamo qui da più anni, dobbiamo essere bravi a far integrare subito i nuovi, che devono comunque metterci del loro”.