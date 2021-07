Reggio Calabria: nella splendida cornice dell’Arena “Ciccio Franco” si terrà la Asc Swell City, 5 giorni dedicati interamente allo sport [INFO e DETTAGLI]

20 Luglio 2021 17:54

Sul finire dell’estate e nella splendida cornice dell’Arena “Ciccio Franco” sul Lungomare di Reggio Calabria, si terrà un evento esclusivo della durata di cinque giorni targato Asc

Sarà un Settembre senza precedenti quello targato ASC a Reggio Calabria: sul finire dell’estate e nella splendida cornice dell’Arena “Ciccio Franco” sul Lungomare di Reggio Calabria, si terrà un evento esclusivo della durata di cinque giorni. Una vera e propria Cittadella dello Sport: la Asc Swell City sarà un contenitore di tutte le società affiliate ASC che avranno la possibilità di pubblicizzare le proprie attività grazie a questa forza che il Comitato del Presidente Antonio Eraclini darà per incentivare la ripartenza. Chiunque avrà la possibilità di promuovere discipline e attività, novità, ritrovare contatto con le persone che avevano perso la voglia o i mezzi per allenarsi, fare socialità. All’interno di un salotto sportivo, tavole rotonde con illustri personaggi del panorama sportivo reggino e nazionale, si affronteranno ogni sera tematiche diverse e si potrà assistere alla premiazione di eccellenze sportive e sociali; oltre questo, ASC farà finalmente ritornare a danzare le scuole di ballo su un palco meraviglioso munito di ledwall. Un evento unico nel suo genere per la nostra città. L’evento prevede ancora numerosi workshop formativi, stage informativi tenuti da istruttori nazionali e internazionali rivolti a tutti i partecipanti, attività giornaliere con tornei di Calcio, Basket e Volley, attività funzionali. Un parco dello sport all’aperto esclusivo, attrezzato e funzionale messo a disposizione di tutti per divertire e fornire nuovamente servizi che rispondano alle esigenze non solo sportive delle persone e delle famiglie reggine. Al centro della manifestazione ci saranno dunque il presente ed il futuro dello sport e della socialità targati ASC, pronti a ripartire con forza dopo l’ultimo difficile anno affrontato. E sono tante ancora le sorprese in fase di organizzazione per una 5-giorni davvero imperdibile. Chi fosse interessato ad informazioni aggiuntive o alla partecipazione all’evento può contattare il Comitato Provinciale Asc all’indirizzo mail ascreggiocalabria@gmail.com o i responsabili ai seguenti recapiti:

Antonio Eraclini: 328-1722070

Renato Raffa: 338-6012958

Domenico Catalano: 339-2791973