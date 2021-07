Messina, il “Protocollo M” del dott. Lorenzo Mondello: cura a domicilio del Covid, raccolta firme a Torre Faro

20 Luglio 2021 17:29

Messina: una petizione rivolta alle istituzioni per la diffusione delle cure domiciliari contro il Covid-19

Una petizione rivolta alle istituzioni per la diffusione delle cure domiciliari contro il Covid-19. Questa la novità della terza edizione messinese del No Paura Day, in programma nel borgo marinaro di Torre Faro, in piazza dell’Angelo, il prossimo sabato 24 luglio, alle 19. “La raccolta firme -scrive il comitato- che avrà inizio proprio sabato 29 per proseguire in tempi e modi di cui si darà progressivamente notizia, nasce da una collaborazione tra il comitato civico spontaneo No Paura Day Messina e il noto infettivologo messinese Lorenzo Mondello. Il padre del Protocollo M aveva lanciato l’idea durante il suo intervento al No Paura Day dello scorso 26 giugno. L’iniziativa mira a sensibilizzare governo, parlamento e massime istituzioni sanitarie sull’importanza di una sempre più capillare diffusione delle cure domiciliari. Cure che il dottore Mondello ha somministrato a circa 1.500 pazienti, nel corso della pandemia, evitando l’ospedalizzazione e permettendo loro di immunizzarsi contro il virus”. Sabato, a Torre Faro, interverranno Franco Trinca, biologo nutrizionista; Giandomenico Giannetto, gestore della pagina Facebook “Medicina a piccole dosi”; Francesco Alfredo Mazza, medico; Giuseppe Billè, ragioniere; Michele Pappalardo, avvocato. Presenterà l’evento Valentina Serranò. In ossequio ai dettami costituzionali ed ai trattati internazionali, il comitato civico spontaneo No Paura Day Messina rivendica “in particolar modo la libertà di scelta in merito alle cure e alla prevenzione come principio fondamentale di qualsiasi società democraticamente matura. Il comitato rifiuta qualsiasi etichetta come fuorviante e i relatori si assumono in toto la responsabilità delle proprie affermazioni”.