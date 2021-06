Calabria, Salvini a Lamezia Terme per inaugurare la nuova sede della Lega: “questa terra potrebbe vivere di lavoro e turismo, le infrastrutture sono fondamentali”

22 Giugno 2021 11:44

Il leader del Carroccio esalta le bellezze della Calabria e interviene su diversi temi anche di cronaca nazionale: migranti, Ddl Zan, green pass

“Sono in Calabria non per presentare i candidati alle prossime elezioni Occhiuto e Spirlì, ma per presentare i futuri presidente e vicepresidente di Regione”. Si è espresso così Matteo Salvini durante l’inaugurazione della sede della Lega a Lamezia Terme. Il leader del Carroccio ha ringraziato i cittadini calabresi per l’accoglienza dimostrata in questi due giorni (ieri infatti è stato in provincia di Reggio Calabria), è poi entrato nel merito e risposto alle domande dei giornalisti presenti. “Serve una grande programmazione per il Piano spiagge – ha affermato Salvini – , qui ci sono 800km che potrebbero creare lavoro e dare da mangiare a tante famiglie. I commissari incapaci, che arrivano da altrove, creano soltanto disastri, e i calabresi non lo meritano. Si può creare una Calabria basata sul lavoro, sulla bellezza. Qui c’è il mare più bello del mondo, io dirò ai miei amici di non andare all’estero ma di venire in vacanza in queste coste. Basta raccomandazioni e sfruttamento, chi sceglierà la Lega ad ottobre sceglierà questa prospettiva di vita. Dove c’è la ‘ndrangheta da noi scattano i calci nel culo”.

“Lamezia è il cuore della Calabria, non può essere nominata solo per l’aeroporto – ha proseguito Salvini – . Migranti? Dobbiamo difendere i confini sia via mare che via terra, con le leggi attuali si può già selezionare chi far entrare e chi non entrare. Io da ministro l’ho fatto senza avere la bacchetta magica. Draghi per fortuna ha le idee, spero le trovi anche il Ministro dell’Interno”. Per quanto riguarda il Pnrr, si tratta di un’occasione per la Calabria perché “può essere importante per i porti e gli aeroporti, non solo per la S.S. 106. Questa Regione avrebbe tutte le potenzialità per vivere di turismo. Vorrei una Calabria che attragga i turisti da tutta Italia e tutto il Mondo, ma non ci puoi arrivare a piedi, le infrastrutture sono fondamentali”.

Il numero uno della Lega è intervenuto anche sulla questione Ddl Zan, dopo che questa mattina anche il Vaticano si è espresso in maniera fermamente contraria: “lo diciamo da mesi e ci hanno dato dei fascisti e degli omofobi. Sono per la libertà di amare, per la lotta contro ogni discriminazione e per punire ogni genere di violenza. Dico no alla censura e processi per chi ritiene che mamma, papà e famiglia siano il cuore della nostra società, no al gender nelle scuole, non possiamo rubare fiabe e sogni ai nostri bambini, no all’utero in affitto. Se la sinistra mette da parte l’ideologia, noi siamo disposti a ragionare da domani. Green pass? Non possiamo chiederlo ai nostri figli prima di entrare in discoteca, mentre contemporaneamente sbarcano i migranti sulle nostre coste”.