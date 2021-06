Reggio Calabria, lo spettacolo tricolore della nave scuola Palinuro al porto: l’ammaina bandiera solenne al tramonto – FOTO e VIDEO

16 Giugno 2021 21:39

Reggio Calabria, le immagini dell’ammaina bandiera solenne della nave scuola Palinuro al porto pochi minuti fa

Grande spettacolo al porto di Reggio Calabria per la nave scuola Palinuro che stamattina è arrivata nello scalo reggino intorno alle ore 13 per una sosta tecnica. Proprio al tramonto di stasera, pochi minuti dopo le 20, si è tenuto l’ammaina bandiera solenne con l’Inno di Mameli di fronte ad un nutrito gruppo di cittadini giunti appositamente per ammirare il momento nonostante l’imminente partita della Nazionale agli Europei.

La nave scuola Palinuro salperà dal porto di Reggio Calabria in tarda serata, intorno alle 22:45, salutando la città con la sua elegantissima livrea tricolore appositamente allestita con l’illuminazione degli alberi dell’imbarcazione.

La nave goletta Palinuro è la nave scuola della Marina Militare Italiana e solitamente viene utilizzata per gli allievi sottufficiali, di qualsiasi categoria e specialità, frequentanti il corso normale marescialli presso la Scuola sottufficiali di Taranto, e degli allievi della Scuola navale militare “Francesco Morosini” di Venezia.