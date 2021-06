18 Giugno 2021 22:36

Reggio Calabria, serata di blackout elettrico nel cuore della città: Piazza Italia e Corso Garibaldi al buio. Alcuni giorni disservizi al nuovo Waterfront

Non c’è pace per l’illuminazione pubblica a Reggio Calabria. Dopo il blackout di 5 giorni fa al nuovo Waterfront, a poche settimane dalla grande festa per l’inaugurazione, un nuovo guasto all’impianto elettrico si è palesato nel cuore della nostra città. Questa sera, infatti, è rimasta completamente al buio sia Piazza Italia che parte di Corso Garibaldi. Emblematiche le immagini a corredo dell’articolo di Piazza Italia, di Palazzo San Giorgio e dal video in basso.