Reggio Calabria, Matteo Salvini è arrivato in città: le FOTO dal lungomare

21 Giugno 2021 15:32

Reggio Calabria, il leader della Lega è arrivato in città e in attesa dell’incontro di oggi pomeriggio lo abbiamo “beccato” a pranzo sul Lungomare. Le immagini

In attesa dell’incontro di questo pomeriggio presso l’associazione “Il volo delle Farfalle” a Saracinello con i genitori di alcuni bimbi autistici, il leader della Lega Matteo Salvini si è concesso un pranzo sul Lungomare di Reggio Calabria, il “chilometro più bello d’Italia”. Abbiamo raggiunto Salvini all’interno del Kalamare, noto ristorante nei pressi del Tempietto. Il leader leghista nel pomeriggio si sposterà a Condofuri per incontrare il Sindaco e la cittadinanza presso il Palazzo del Comune e poi alle 18.30 sarà al bar Manhattan sul Lungomare delle Palme di Siderno per un incontro coi cittadini della Locride.