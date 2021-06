Reggio Calabria, la proposta di Milia: “intitolare al giudice Viola il palazzo della sede della Corte di Appello”

8 Giugno 2021 15:26

Milia: “è nostra intenzione avanzare ufficialmente questa proposta presso la Commissione Toponomastica del Comune di Reggio Calabria”

“È già di qualche giorno fa il lancio di una proposta che fino ad oggi avevamo lasciato, come gruppo di Forza Italia, all’informalità di confronti con i cittadini ed i rappresentati delle istituzioni della Città, ma che adesso intendiamo lanciare pubblicamente e ufficialmente: intitolare la sede della Corte di Appello di Reggio Calabria al compianto Giuseppe Viola”. E’ quanto scrive in una nota Federico Milia, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale. “Siamo certi che sia la cosa giusta, in virtù del valore umano oltre che professionale di un uomo che è diventato grande esempio di carisma, di legalità e di cittadinanza attiva, in una parola sola: positività. Ovviamente noto in ambito internazionale per le questioni sportive che lo legano alla storica squadra di basket che rappresenta la Nostra Città, a cui sarà sempre indissolubilmente accostato, riteniamo consono alle cariche istituzionali da egli rivestite che il nome e l’immagine positiva del magistrato reggino siano ricollegabili anche a qualcosa che possa essere accostato alla sua innata professionalità. Ad avvalorare questa proposta, infatti, c’è una lunga parentesi della carriera del giudice: prima di ricoprire le più alte cariche presso la Suprema Corte di Cassazione, Giuseppe Viola è stato Presidente del Tribunale e Presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria. Nel frattempo, però, è nostra intenzione avanzare ufficialmente questa proposta presso la Commissione Toponomastica del Comune di Reggio Calabria”, conclude la nota.