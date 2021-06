Reggio Calabria, incidente all’incrocio fra via Sbarre Superiori e via Sbarre Centrali: forte boato, ambulanza sul posto [GALLERY]

17 Giugno 2021 18:38

Reggio Calabria, incidente fra 3 macchine all’incrocio tra via Sbarre Superiori e via Sbarre Centrali: una Jeep centra in pieno altre due vetture

Un forte boato e qualche urlo hanno scosso il pomeriggio di Reggio Calabria. Brutto incidente avvenuto all’incrocio tra via Sbarre Superiori e via Sbarre Centrali, coinvolte tre auto. Secondo quanto ricostruito da alcuni testimoni oculari, una Jeep non sarebbe riuscita a frenare in tempo, centrando in pieno la macchina davanti che a sua volta ha colpito in pieno il suv che la precedeva. Intervenuta prontamente sul posto l’ambulanza per soccorrere uno dei guidatori che presentava una ferita, non grave. Tanto spavento per le altre persone coinvolte che, fortunatamente, non hanno riportato danni nel tamponamento.