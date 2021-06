Reggio Calabria, ecco il menù di Giò Pò: il primo “Ristorante in Bottega” della città offre antipasti, primi, secondi, contorni, dolci, insalate, taglieri e un’apericena speciale

30 Giugno 2021 14:55

Reggio Calabria, il Ristorante in Bottega Giò Pò ha aperto i battenti per la ristorazione da qualche giorno. Ecco il Menù del locale

Da qualche giorno il Ristorante in Bottega Giò Pò a Reggio Calabria ha aperto i battenti per la ristorazione e non solo per la vendita al dettaglio di prodotti alimentari pregiati e ricercati. Giò Pò offre quindi la possibilità di accogliere al tavolo i propri clienti e coccolarli facendo degustare le migliori eccellenze del territorio italiano accompagnate da una selezione di vini di alta fascia di tutte le Regioni d’Italia.

Grazie allo chef Giuseppe Vilasi sarà possibile assaporare le straordinarie pietanze realizzate con passione e accuratezza nei minimi particolari e con le migliori materie prime che rendono uniche i piatti di Giò Pò.

Oltre al ricchissimo menù al Ristorante in Bottega Giò Pò è possibile gustare un’apericena a soli 15 euro e incluso nel prezzo è possibile scegliere tra Spirtz, Americano, Negroni, Gin Tonic e Gin Lemon.

Ricordiamo anche che il locale, che a breve sarà ampliato anche grazie ad un gazebo, offre un’ampia gamma di piatti senza glutine.

Per quanto riguarda la ristorazione, il servizio al tavolo nel locale sito in Via Giuseppe Reale n° 52 (ex via prolungamento Aschenez), è attivo dal lunedì al sabato a pranzo dalle 11:30 alle 14:30, a cena dalle 17:30 fino all’ultimo cliente. La domenica apertura serale, dalle 17:30 fino all’ultimo cliente. Al momento la prenotazione è obbligatoria per le norme anti-Covid: il numero per prenotare è 0965629083.

Articolo pubbliredazionale