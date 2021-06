20 Giugno 2021 19:30

Video e foto dell’ennesima rottura alla condotta idrica in via del Salvatore a Reggio Calabria

Ennesima rottura alla condotta idrica in via del Salvatore a Reggio Calabria. Da sottolineare che la suddetta tubatura è stata riparata più volte in circa tre anni di continui disservizi. Come si evince dal video e dalle foto a corredo dell’articolo, l’acqua, che fuoriesce copiosa, percorre pericolosamente i canali della fibra.