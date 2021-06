Reggio Calabria, le celebrazioni per la festa della Repubblica: l’Alza Bandiera presso il Monumento ai Caduti e la consegna delle onorificenze in Piazza Italia [FOTO]

2 Giugno 2021 12:45

Le celebrazioni della Festa della Repubblica a Reggio Calabria

Questa mattina a Reggio Calabria, in occasione della Festa della Repubblica, giunta al 75° Anniversario della proclamazione, si sono tenuti diversi eventi celebrativi. La giornata è cominciata alle ore 8:00 con la cerimonia dell’Alza Bandiera presso il Monumento ai Caduti, sito sul Corso Vittorio Emanuele III, poi alle ore 9:45 si è tenuta la benedizione e la deposizione della corona d’alloro. La cerimonia si è sposta successivamente in Piazza Italia dove si è data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica da parte del Prefetto di Reggio Calabria Massimo Mariani, oltre alla consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e di una medaglia d’onore alla memoria di un cittadino italiano deportato in un lager nazista nella Seconda Guerra Mondiale. “Una giornata importante per varie ragioni – ha commentato il Prefetto Massimo Mariani – . E’ la nascita della nostra Repubblica, è la nascita della Democrazia. E’ importante anche se dobbiamo tenere ancora conto dell’emergenza pandemica, dove per fortuna la situazione è sempre più confortante grazie alla campagna vaccinale e al calo dei contagi, dei ricoveri. E’ un 2 giugno di speranza, un buon punto di partenza, possiamo guardare meglio al futuro. La storia poi dirà se il nostro Paese uscirà migliore da questa tragedia”. Ad occuparsi delle consegne anche il Questore dott. Bruno Megale e il Sindaco Giuseppe Falcomatà. Di seguito l’elenco degli insigniti:

MEDAGLIA D’ONORE ALLA MEMORIA AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Al Sig. Carmine FERRARO, Militare Internato a in un campo di prigionia tedesco nel nord della Germania (8 settembre ‘43 – 8 settembre ‘45), ritira il figlio Ferraro Gabriele

GRANDE UFFICIALE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Dott. Giuseppe PRIOLO, Prefetto a riposo

COMMENDATORE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Ing. Santo Salvatore ROGOLINO, Dirigente Generale VVF

UFFICIALE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Contrammiraglio Antonio RANIERI, Direttore Marittimo della Calabria e della Basilicata tirrenica

Col Alessandro MAGRO, Comandante Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria

CAVALIERE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Pasquale STAROPOLI, Vice Capo di Gabinetto del Ministero del Lavoro

Antonio CRUCITTI, Vice Commissario della Polizia di Stato

Raffaele LA BELLA, Sostituto Commissario della Polizia di Stato

Emilio BOCCUZZO, Ispettore Superiore della Polizia di Stato

Giuseppe SCILIPOTI, Ispettore Superiore Polizia di Stato;

Giuseppe IACHINO, Vice Ispettore della Polizia di Stato

Gregorio MARTINO, Sovrintendente Capo della Polizia di Stato

Maurizio FERRARO, Ispettore Superiore della Polizia di Stato a riposo

Carlo SURACI, Sovrintendente Capo della Polizia di stato a riposo

Rosario SCOTTO DI CARLO, Maggiore dei Carabinieri

Antonino CREACO, Luogotenente qualifica Speciale dei Carabinieri

Francesco ALBANESI, Maresciallo Capo dei Carabinieri

Aldo MONACO, Maresciallo Capo dei Carabinieri

Renzo ROMEO, Maresciallo dei Carabinieri

Carlo MACIS, Vice Brigadiere dei Carabinieri

Francesco SERINO, Luogotenente qualifica Speciale dei Carabinieri a riposo

Pasquale FEMIA, Luogotenente Carica Speciale della Guardia di Finanza

Rocco PRESTIPINO, Sottocapo di prima classe scelto qualifica speciale della Guardia Costiera

Paola SURACE, Sovrintendente Capo della Polizia Metropolitana

Marianna Rosaria AMARETTI, Sovrintendente Capo della Polizia Metropolitana

Carmelo Giovanni MILANA, Dirigente Medico ASP RC

Salvatore Michele GAGLIANO, Pensionato

Felice PRESTO, Pensionato

Carlo Antonio RAFFA, Pensionato