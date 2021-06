Reggio Calabria, il nuovo Waterfront si è già spento: blackout totale 3 settimane dopo l’inaugurazione, tutta l’area è al buio [FOTO]

13 Giugno 2021 23:49

Reggio Calabria, serata di blackout elettrico nel nuovo Waterfront che collega il porto al Lungomare: tutta l’area è completamente al buio da ore, appena tre settimane dopo l’inaugurazione

Sono passate soltanto tre settimane da quella serata di grande festa per l’inaugurazione del nuovo Waterfront di Reggio Calabria, l’opera progettata per riqualificare l’area a Nord del Lungomare e collegare la via Marina al porto cittadino. Purtroppo, però, una volta spenti i riflettori delle passerelle politiche, adesso si sono spente anche le luci dei lampioni che illuminano tutta la vasta area. Stasera è rimasta completamente al buio sia nella parte alta, lato strada, che in quella bassa, tra il Lido Comunale e l’ingresso del porto lato molo. Emblematiche le immagini nella fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo.