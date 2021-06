Reggio Calabria, -1 all’apertura di “Giò Pò”: disossato il primo prosciutto crudo San Daniele del “Ristorante in bottega” che domattina apre al pubblico – FOTO e VIDEO

2 Giugno 2021 14:42

Reggio Calabria, grande attesa per l’apertura di “Gio Pò”: domattina alle 8:30 apre i battenti il primo “Ristorante in bottega” della città

Cresce l’attesa per l’apertura di “Gio Pò”, il primo “Ristorante in bottega” di Reggio Calabria: domattina alle 8:30 aprirà i battenti l’innovativo locale situato in Via Giuseppe Reale n° 52 (ex via prolungamento Aschenez), basato sulle specialità gastronomiche di eccellenza internazionale.

Ieri abbiamo raccontato l’apertura della prima forma di parmigiano reggiano 40 mesi, che è stato prontamente disposto in porzioni familiari e allestito per chi vorrà degustarlo. Oggi il preparatissimo salumiere del locale, Luca, ci ha mostrato l’affascinante disossatura del primo prosciutto crudo San Daniele doc, come possiamo osservare nel video a corredo dell’articolo.

Intanto la notizia dell’apertura di “Gio Pò” ha suscitato grandissima curiosità in città, con l’entusiasmo per la novità che fornisce un nuovo servizio alla cittadinanza reggina. Il locale è anche dotato di un forno a legna in cui verranno preparate tante ricette speciali come la porchetta, il maialino di cinta senese, la faraona, l’anatra, il capretto, ma non solo carne, anche carciofi e patate alla cenere e altri ortaggi preparati con gusto e attenzione dallo chef che domani conosceremo meglio.

Appuntamento quindi per domattina da Gio Pò, un angolo di gusto nel cuore di Reggio.