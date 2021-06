Reggina, quei dettagli di mercato (e non solo) svelati da Taibi

8 Giugno 2021 17:26

Dalle parole di questa mattina del direttore sportivo della Reggina Taibi sono usciti fuori altri indizi sul calciomercato (e non solo) degli amaranto

Tra la scorsa settimana e oggi, il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi ha praticamente scoperto le carte sulle strategie di calciomercato degli amaranto. Prima andando a svelare i ruoli su cui si interverrà (venerdì, poco prima della presentazione di Aglietti) e poi spiegando anche alcune dinamiche in entrata e in uscita (questa mattina ai canali ufficiali del club).

Calciomercato Reggina, dai portieri alla difesa: cosa sappiamo

Salutati Nicolas (sulla carta è un calciatore amaranto fino al 30 giugno) e Plizzari, e con Guarna e Farroni sotto contratto, l’obiettivo è chiaro e neanche troppo nascosto: la Reggina vuole un portiere esperto e uno giovane da affiancare. Lo ha detto Taibi a Reggina Tv, ma era storia nota, così come noti sono i nomi sondati e così com’è noto il futuro di Rossi e Gasparetto, fuori dai piani dallo scorso gennaio e tutt’ora in uscita anche per “questione di lista Over”. Stavropoulos invece, al pari di Liotti, dovrebbe rimanere. “L’idea è di tenerli e son convinto che resteranno, ma si sa che nel mercato può succedere di tutto”, le parole del ds. In entrata, lo stesso dirigente qualche giorno fa era stato chiaro: tra i ruoli in cui intervenire “servono due centrali”.

Calciomercato Reggina, dal centrocampo agli esterni: attesa per Bianchi

Nel reparto nevralgico la grana più urgente da risolvere è quella riguardante Nicolò Bianchi, il cui contratto scade il 30 giugno. “Oggi incontro il suo procuratore, come in ogni trattativa stiamo dialogando, non è mai semplice. Per esperienza e abitudine non mi pronuncio fino al nero su bianco, è chiaro che il giocatore ha delle esigenze, noi delle altre e dovremo venirci incontro”. La volontà è chiara: l’intenzione del club è di proseguire il rapporto con uno dei più “longevi” della rosa. Ancora in dubbio Faty, tutti gli altri – tra centrali e gli esterni Di Chiara, Lakicevic e Situm – rientrano nella categoria dei calciatori “confermati, anche se nessuno ha il posto assicurato”, come ha tenuto a ribadire il ds nel più ampio discorso legato al mercato difficile e per cui è necessario valutare bene ogni situazione e contenere i costi, senza fare il passo più lungo della gamba.

In entrata, come riportato da Gianluca Di Marzio, l’indiscrezione odierna riguarda il pranzo tra Taibi (che ha confermato di essere a Milano) e il direttore del Monza Antonelli per discutere dei centrocampisti Armellino e Rigoni, entrambi già in amaranto quasi dieci anni fa. Da quel che ci risulta, al momento non è stato registrato alcun contatto vero e proprio coi calciatori. Possibile, forse, che se ne sia parlato all’interno degli innumerevoli sondaggi e discorsi esplorativi tra addetti ai lavori. Al vaglio c’è anche l’inserimento di “un terzino, spero giovane”, che probabilmente andrà a sostituire Delprato, ritornato all’Atalanta.

Calciomercato, dagli attaccanti ai prestiti: quel dettaglio sul modulo…

Meno attiva ad oggi, rispetto agli altri due reparti, è la situazione riguardante il reparto offensivo. Sempre in attesa di aggiornamenti su Menez, dopo le impressioni e gli incontri con mister Aglietti, l’obiettivo è l’arrivo di un attaccante. Settimane fa, il ds si era anche sbilanciato, dicendo tra il serio e faceto che “sarà italiano”.

E’ il reparto d’attacco ad essersi maggiormente svuotato dopo il ritorno dai prestiti di tanti calciatori, tra cui Edera, Folorunsho, Rivas, Orji. Di quasi tutti loro ha parlato oggi Taibi e le intenzioni sembrano chiare. “Orji e Kingsley con Baroni sarebbero stati confermati, ora che c’è Aglietti se ne dovrà parlare”. Per Rivas cruciale risulta essere l’incontro coi dirigenti dell’Inter per capire a cosa lavorare (c’è il riscatto e il controriscatto, ma non sarebbe da escludere l’ipotesi di un ulteriore prestito) mentre per Edera e Folorunsho il concetto è chiaro: molto molto difficile. Il giocatore del Toro starà fuori per tanto tempo e i passaggi di Taibi sono eloquenti: “Farò una chiacchierata col mio amico direttore del Torino, ma credo che sia un discorso per chi volesse prenderlo da aprire non prima di gennaio”. Su Folorunsho, invece, al di là delle possibili richieste dalla A, c’è il fattore allenatore: con Baroni ha cambiato completamente faccia, mentre Toscano lo utilizzava pochissimo. Per questo non è così scontato che Aglietti lo voglia. E, a tal proposito, forse indirettamente, il ds si è sbilanciato altresì sul possibile modulo che Aglietti utilizzerà: “nel 4-4-2 del mister non è facilmente collocabile”. Che Aglietti utilizzi la difesa a 4 e che abbia giocato col 4-4-2 al Chievo è risaputo, ma queste parole potrebbero essere indicative sulla strada che intende perseguire l’ex indimenticato bomber.

Di questa formazione sembra chiaro come, sempre facendo fede a possibili ribaltoni mai da escludere nelle dinamiche di calciomercato, non farà parte nessuno dei giocatori che rientrerà dai prestiti. Ad oggi sono 6: Farroni, Rolando, Garufo, Paolucci, Mastour, Vasic. Per alcuni di loro, ha confermato Taibi, “si farà fatica, ma spero siano intelligenti nel capire che quando una strada è chiusa è chiusa”.

PORTIERI

Guarna (2022)

DIFENSORI

Cionek (2023)

Loiacono (2022)

Rossi (2022)

Gasparetto (2022)

Stavropoulos (2022)

CENTROCAMPISTI

Crisetig (2022)

Faty (2023)

Bianchi (2021)

Bellomo (2022)

Crimi (2022)

ESTERNI

Liotti (2022)

Situm (2023)

Di Chiara (2022, prestito biennale)

Lakicevic (2022)

ATTACCANTI

Menez (2023)

Denis (2022)

Montalto (2022)

RITORNI DAI PRESTITI

Farroni (2022)

Rolando (2022, solo diritto di riscatto del Bari)

Garufo (2022)

Paolucci (2022)

Mastour (2022)

Vasic (2023)

CALCIATORI NON DI PROPRIETA’ CHE TORNANO ALLE SOCIETA’ DI APPARTENENZA