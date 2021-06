Sant’Agata alla Reggina, Palmenta e Versace: “Si apre un nuovo capitolo dello sport locale, che abbraccia anche il Granillo”

8 Giugno 2021 15:06

I rappresentanti di Comune e Città metropolitana evidenziano la centralità dell’accordo sul centro sportivo: “Dalla Reggina grande spinta alla ripresa del settore”

“La concessione del Sant’Agata alla Reggina è un momento chiave e di rilevanza strategica non solo per il nostro amato e storico club calcistico ma per tutto il mondo dello sport della città e del territorio metropolitano. Un segnale fortissimo di speranza, entusiasmo e fiducia che traccia il sentiero della ripartenza e del rilancio per l’intero movimento sportivo”. Con queste parole il consigliere metropolitano delegato allo Sport e Impiantistica sportiva, Carmelo Versace e l’assessore comunale allo Sport, Giuggi Palmenta, sottolineano l’avvenuta firma della convenzione tra l’Ente di Palazzo “Corrado Alvaro” e la Reggina 1914 con cui si sancisce la concessione a titolo oneroso al club amaranto del centro sportivo Sant’Agata per una durata di 19 anni. Accordo siglato dal Sindaco metropolitano, Giuseppe Falcomatà e dal presidente della Reggina, Luca Gallo.

“Siamo davvero soddisfatti del felice esito che ha segnato questo percorso – proseguono Versace e Palmenta – perché da oggi si apre un capitolo completamente nuovo per lo sport locale. Un capitolo che vede la Reggina alla testa di un processo di cambiamento che consentirà al club amaranto di proiettarsi in una nuova e più moderna dimensione di crescita, nel quadro di una visione che abbraccia inevitabilmente anche lo stadio “Granillo”. Gli impianti sportivi, oggi, – evidenziano i rappresentanti di Comune e Città metropolitana – non sono più soltanto dei luoghi destinati ad ospitare l’evento sportivo settimanale, ma sono strutture strategiche intorno alle quali costruire percorsi e indotti di sviluppo economico, occupazionale, ma soprattutto sociale e culturale. Ma affinché ciò si realizzi compiutamente, è necessario proseguire sulla strada della sinergia e della proficua cooperazione tra enti e attori sociali. Esattamente quello che è avvenuto in questa occasione. E in questo contesto sentiamo di dover rivolgere un convinto e forte plauso al dirigente di settore, Giuseppe Mezzatesta, agli uffici e ai tecnici che hanno seguito con grande attenzione il complesso iter riguardante la concessione del Sant’Agata. Ma un sentito ringraziamento anche al presidente Gallo, le sue parole e lo sguardo già rivolto al futuro – sottolineano Versace e Palmenta – rappresentano uno stimolo e una spinta in più proprio sul fronte della collaborazione interistituzionale e danno il segno di un sentimento autentico di appartenenza da parte del numero uno amaranto, nei confronti della nostra città. Dal nuovo corso del Centro sportivo Sant’Agata ci aspettiamo tanto, a cominciare da una forte apertura al territorio e al tessuto sociale proprio come ribadito dallo stesso presidente Gallo. Una struttura che è, grazie agli sforzi della proprietà amaranto, un fiore all’occhiello e un’eccellenza a livello nazionale e per l’intero Mezzogiorno. Ora è il momento di volare alto – concludono i rappresentanti comunale e metropolitano – e di sostenere il percorso ambizioso che vede protagonista la Reggina e che, auspichiamo, possa portare questo glorioso club ad essere il faro e la guida per lo sport locale a partire già dalla prossima stagione e di una ripresa a pieno regime delle attività dei settori giovanili, di iniziative nel campo educativo e formativo e naturalmente di successi per la prima squadra che, ci auguriamo, possa presto tornare anche a godere della carica dei tifosi amaranto sugli spalti”.