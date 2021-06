Reggio Calabria, voglia di estate alla Sorgente: in spiaggia nasce un punto di ristoro [FOTO]

8 Giugno 2021 16:45

La nota dell’Associazione Culturale APS CupidOrganization FISA di Campicelli Leandro: “dopo tante vostre richieste abbiamo realizzato per voi un punto di ristoro”

Iniziativa fantastica dell’Associazione Culturale APS CupidOrganization FISA di Campicelli Leandro. Alla spiaggia Sorgente di Reggio Calabria sarà presente un camper “Vintage Cafè” che offrirà un servizio di ristorazione a disposizione dei soci, e chissà, un giorno anche dei bagnanti. Può diventare questo un punto di riferimento in un’area che ha bisogno di essere rivalutata, dall’enorme potenziale ma purtroppo troppo spesso vandalizzata e abbandonata. “Cari amici, amiche e soci dopo tante vostre richieste abbiamo realizzato per voi un punto di ristoro dove potrete trovare da bere, da mangiare, gelati, succhi, caffè, cocktails, ecc… su richiesta ordiniamo pranzi e cene a vostra scelta, rustici, pizze, arancini, patatine fritte ecc… Vi aspettiamo, grazie!”, è quanto si legge in una nota dell’associazione. E’ questa l’ennesima idea del gruppo del signor Leandro Campicelli, il quale da tempo difende con grande impegno la Sorgente e cerca di tenere in maniera dignitosa la spiaggia tanto amata dai reggini ma dimenticata dalle istituzioni.