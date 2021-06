Messina: venerdì l’inaugurazione a Santa Maria Alemanna dell’evento di arte contemporanea “L’altra Donna…”

8 Giugno 2021 09:49

Venerdì 11, alle ore 18, a Santa Maria Alemanna sarà inaugurata dagli Assessori Dafne Musolino e Laura Tringali, l’evento d’arte contemporanea di performance, musica e arti visive dal titolo “L’altra Donna…”, patrocinato dagli Assessorati comunali alla Cultura, all’Istruzione e alle Pari Opportunità. Un’esposizione interrogativa di GAS collettivo d’arte indipendente con la direzione artistica dell’esperto comunale di arte contemporanea Alex Caminiti, artista del segno e del pensiero. Si tratta del prosieguo di una indagine. Infatti, GAS Gimaka Senegal Alex e Sadif Egitto indagano il femminile, cercano l’altra Donna; l’irriverente e non conforme alle regole, quella che non ha paura di sbagliare. Il loro percorso a ritroso in questo universo arcano, già avviato con i lavori di “Lena – Cuore di Caravaggio”, prosegue con nuove riflessioni e domande quando incontra il lato ancestrale ed esoterico dell’altra Donna. L’incontro con la forza creatrice, quella primordiale che emana dal divino femminino è per gli artisti stimolo per nuove composizioni, altri segni che troveranno definitivo compimento alla presentazione stessa. Fortissime, le provocazioni impresse in queste tele come troppo forte sarà l’impatto delle performance conclusive che si terranno dal vivo, quando l’intensità della materia pittorica incontrerà la nuda pelle del corpo scultoreo e tatuato della Donna Deificata, antica guerriera dell’esistenza. Quando il segno diventerà corpo sarà compiuto un altro passo verso la comprensione. Si attende quindi, che il gesto sia compiuto, che l’arte si manifesti e che emozione, stupore e riflessione ne scaturiscano ancora. All’iniziativa, coordinata da Simona Scibona, prenderanno parte Carlo Spanò nella veste di narratore, Cristina Oliveri special guest musica; Alessandro Silipigni performer; la modella Chiara Casale; e Sabrina Di Felice pittrice. L’evento sarà aperto al pubblico, secondo le modalità e nel rispetto della normativa anti Covid.