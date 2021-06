Euro 2021, tutti pazzi per l’Italian hand gesture: la protesta di Barella diventa un meme [GALLERY]

28 Giugno 2021 19:07

Nicolò Barella diventa un meme che fa impazzire gli utenti Twitter di tutta Europa: la protesta del centrocampista azzurro, con l’Italian Hand Gesture, diventa virale

Uno dei clichè più famosi riguardo gli italiani è quello riguardante l’ampia gestualità che utilizzano a supporto della lingua parlata. I classici movimenti con le mani, utilizzati per enfatizzare parole o stati d’animo, ma che rappresentano anche vere e proprie espressioni di senso compiuto. Una particolarità che ha sempre suscitato curiosità al di fuori dell’Italia, dove gesticolare sembra non essere così consueto. Durante la partita fra Italia e Austria, ottavo di finale di Euro 2021, Nicolò Barella è diventato virale su Twitter proprio grazie all’inconfondibile ‘italian hand gesture‘: il centrocampista azzurro ha protestato all’indirizzo dell’arbitro, in maniera piuttosto animata, agitando le mani con i polpastrelli uniti, nel classico “ma che stai dicendo?“. La portata dell’evento ha scatenato una pioggia di meme (anche di tanti italiani) che, in maniera ironica, hanno celebrato quello che è diventato un tratto d’istintivo dell’Italia nel mondo.