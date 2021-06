Imprenditrici, modelle e appassionate di fitness: dalla moglie di Arnautovic alla fidanzata di Alaba, le Wags dell’Austria [FOTO]

13 Giugno 2021 17:45

Belle, affascinanti e tanto altro: dalla moglie di Arnautovic alla fidanzata di Alaba, le Wags dell’Austria

Al match d’esordio agli Europei di calcio 2021 l’Austria sfida la Macedonia del Nord. Nella rassegna continentale, che per la prima volta nella storia si svolge in maniera itinerante, con tante sedi differenti ad ospitare le partite, lo spettacolo è assicurato, così in campo come in tribuna. A sostenere i calciatori ci sono infatti le famose Wags, ovvero le loro mogli e fidanzate, che col loro fascino riescono a rubare la scena ai mariti. Belle e sensuali, anche le Wags dell’Austria sanno come fare breccia nel cuore degli spettatori.

Le Wags dell’Austria

Shalimar Heppner è la compagna di Daid Alaba. Nata il 15 settembre 1994 a Monaco di Baviera, in Germania, Shalimar è figlia di madre asiatica e padre tedesco. Shalimar è modella, imprenditrice e responsabile delle pubbliche relazioni ed è fidanzata con Alaba dal 2017. I due sono diventati genitori di un maschietto lo scorso anno.

Sabrina Paez Varela è la fidanzata di Marco Friedl. Di lei non si hanno molte informazioni: è una star di TikTok e la relazione col calciatore dell’Austria sembra iniziata da poco: la prima foto insieme sui social è stata pubblicata infatti da entrambi ad ottobre dello scorso anno.

Lena Fleckenstein è fidanzata di Stefan Posch e anche di lei non si hanno molte informazioni. Anche la loro storia d’amore è abbastanza fresca: i due stanno insieme infatti da poco più di un anno.

Sarah Arnautovic, infine, è la moglie di Arnautovic. I due sono sposati dal 2012 e hanno due splendide figlie. Sarah è una grande appassionata di fitness e ama i social.