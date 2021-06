Dalla moglie di Brozovic a quella di Kovacic: lo spettacolo delle Wags della Croazia [FOTO]

13 Giugno 2021 15:02

Mamme, imprenditrici, modelle e tanto altro: conosciamo meglio le Wags della Croazia, dalla moglie di Kovacic a quella di Brozovic

Agli Europei di calcio 2021 è iniziata una nuova giornata di sfide. Altre tre partite andranno in scena oggi e non mancherà di certo lo spettacolo. Dopo lo spavento di ieri causato dal malore di Eriksen durante Danimarca-Finlandia, oggi i giocatori di altre 6 squadre scenderanno in campo per andare a caccia di punti preziosi. Ad aprire le danze di questa giornata di sfide sarà la Inghilterra-Croazia. Un match ricco di spettacolo non solo in campo ma anche in tribuna grazie alle Wags. Sensuali e bellissime sono infatti le mogli, fidanzata e compagne dei calciatori croati, che sosterranno i loro uomini nel match di oggi.

Le Wags della Croazia

Helena Matic, 27 anni, è la fidanzata di Dominik Livakovic. I due si sono conosciuti tramite ad alcuni amici in comune e sono fidanzati da 4 anni. Vivono insieme a Zagabria e hanno un cucciolo di 3 anni, un incrocio tra Siberian Husky e uno Spitz di Pomerania, Cruz. Lei è stata pattinatrice di artistico per 20 anni, ma nel 2017 ha concluso la sua carriera per dedicarsi agli studi. Si è iscritta alla Facoltà di Tecnologia Tessile e ha scelto il campo del disegno industriale e vorrebbe “avere libertà ed esprimermi attraverso la moda, l’arte. Ho molti progetti”, aveva dichiarato lo scorso anno in un’intervista.

Izabel Andrijanic è la moglie di Mateo Kovacic. I due si sono sposati nel 2017 dopo un fidanzamento durato per anni. I due si sono conosciuti quando erano bambini quando lui era un chierichetto e lei faceva invece parte del coro: hanno deciso quindi di sposarsi con una grande cerimonia proprio nella chiesa dove si sono conosciuti, a Sant’Antonio da Padova a Sesvete. Izabel è nata il 17 dicembre 1992 è laureata in economia ed è un’imprenditrice di successo: ha infatti lanciato un brand tutto suo di prodotti biologici ed ecologici dell’infanzia. Nel 2020 Izabel e Mateo sono diventati genitori.

Silvija Lihtar è la moglie di Marcelo Brozovic, calciatore dell’Inter. I due sono convolati a nozze nel 2016 dopo un lungo fidanzamento. Di lei si hanno informazioni: si sa che è di origini croate e che è madre di due splendidi figli, Aurora e Rafael rispettivamente di 4 e 2 anni.

Della fidanzata di Kramaric, infine non si hanno molte informazioni. In realtà non è nemmeno certo che i due stiano ancora assieme. L’ultima foto insieme sui profili social del calciatore croato risale a novembre dello scorso anno e di lei non si sa nemmeno il nome, non essendo mai taggata nei post.