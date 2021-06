Lazio, c’è l’accordo con Maurizio Sarri! Biennale da 3 milioni: gran colpo in panchina per i biancocelesti

8 Giugno 2021 17:28

Arriva la tanto attesa fumata bianca fra la Lazio e Maurizio Sarri: gran colpo in panchina dei biancocelesti che si assicurano il tecnico ex Juventus con un biennale da 3 milioni

Dopo giorni di lunga attesa, nei quali i tifosi stavano per iniziare a perdere le speranze, arriva la tanto attesa fumata bianca: come anticipato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Lazio! Scaduto il contratto di Simone Inzaghi, diventato il nuovo allenatore dell’Inter, il club biancoceleste ha iniziato a vagliare, da qualche settimana, i profili dei principali allenatori senza contratto. Il nome di Maurizio Sarri era, senza dubbio, quello più importante. L’ex allenatore di Juventus e Chelsea, con le quali ha vinto rispettivamente scudetto ed Europa League, ha firmato un biennale da 3 milioni di euro con opzione per un terzo anno. Nel contratto è presente un altro milioni legato a vari bonus. Dopo la complicata (seppur vincente) esperienza alla Juventus, Sarri torna in una piazza molto più simile a quella di Napoli, nella quale ha dato il meglio di sè, e ci arriva come uno degli allenatori più titolati della Serie A insieme ad Allegri e Mourinho. Con il giusto mercato, in grado di adattare la rosa dal 3-5-2 di Inzaghi ad un 4-3-3 o 4-3-1-2 più tendenti al ‘Sarriball’, la Lazio sarà una squadra davvero interessante da seguire.