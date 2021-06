La più bella delle Wags viene dall’Ucraina: Vlada Sedan, la moglie di Zinchenko [FOTO]

13 Giugno 2021 20:45

Vlada Sedan, una Wags speciale: la giornalista ucraina è la più bella di tutte. Ecco chi è la giornalista che ha stregato Zinchenko

Gli Europei di calcio 2021 sono molto più di un semplice torneo calcistico. Attorno all’evento, che quest’anno si svolge per la prima volta nella storia in modalità itinerante, si muovono anche tanti altri settori, dalla moda alla musica, senza trascurare un po’ di sano gossip. Sotto i riflettori, infatti, durante gli Europei, ci finiscono le Wags, ovvero le mogli e le fidanzate dei calciatori.

E’ difficile riuscire ad individuare la più bella fra tutte, ma quest’anno è impossibile non notare Vlada Sedan, moglie di Oleksandr Zinchenko, splendida nella sua gravidanza.

Chi è Vlada Sedan

Vlada ha 25 anni ed è nata a Vinnytsia, in Ucraina. Vlada il mondo del calcio molto prima di iniziare a uscire con Oleksandr. È una giornalista di Channel Football ½ e durante la sua carriera ha intervistato un certo numero di calciatori famosi, tra i quali anche Cristiano Ronaldo. Oltre ad essere una giornalista straordinaria, Vlada è anche una splendida modella.

La storia con Zinchenko

Nell’ambiente in molti sapevano della storia d’amore tra Zinchenko e la bellissima giornalista, ma i due hanno preferito tenere la relazione nascosta per un po’ di tempo. dopo il 5-0 dell’Ucraina sulla Serbia a giugno 2019, Zinchenko ha confermato la relazione con la giornalista, baciandola sulla guancia in diretta tv. La scintilla sarebbe scoccata quando la giornalista stava intervistando la squadra del marito: gli occhi di Oleksandr hanno incrociato lo sguardo di Sedan. Il calciatore si è quindi incuriosito e ne ha voluto sapere di più sulla bella giornalista ucraina.

Memorabile, poi, la proposta di matrimonio: Zinchenko ha fatto una splendida sorpresa alla fidanzata, portandola al centro al campo da gioco, dopo una grande vittoria della squadra del calciatore ucraino. Entrambi indossavano la maglia da gioco ed erano circondanti da giganteschi mazzi di rose: è stato lì che Zinchenko si è inginocchiato chiedendo alla fidanzata di sposarlo. La risposta, ovviamente, è stata affermativa.

I due si sono sposati ad agosto del 2020 e hanno annunciato qualche mese fa che diventeranno presto genitori. La gravidanza non ha di certo fermato la bella giornalista, che regolarmente munita di pass è presente agli Europei di calcio 2021.