Brividi Lukaku, gol col Belgio e dedica a Eriksen: “Christian, I love you” [FOTO e VIDEO]

12 Giugno 2021 21:44

Romelu Lukaku ha dedicato il gol col Belgio al suo compagno all’Inter Christian Eriksen, dopo la grande paura di questo pomeriggio

Si è tornato a parlare, per fortuna, di calcio giocato. Dopo la grande paura per Eriksen, per cui vige cauto ottimismo dopo le incoraggianti notizie dall’ospedale, oltre alla ripresa di Danimarca-Finlandia (0-1 il finale) è anche cominciata la sfida tra Belgio e Russia, in programma in serata. Mertens e compagni già in vantaggio dopo appena dieci minuti, con il gol – manco a dirlo – di Romelu Lukaku. L’attaccante dell’Inter pensa subito a lui, Christian Eriksen, compagno in nerazzurro. Il gigante belga segna e si avvicina alla telecamera per la dedica: “Christian, I love you”.