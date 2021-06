Jessica Aidi, una bellezza disarmante: Lady Verratti, la futura seconda moglie del centrocampista azzurro [FOTO]

11 Giugno 2021 20:15

Jessica Aidi: sorriso disarmante e fisico mozzafiato, chi è la futura (seconda) sposa di Marco Verratti

Il conto alla rovescia sta per terminare: stanno per iniziare gli Europei di calcio 2021. La rassegna continentale, che per la prima volta si svolgerà in sedi diverse, con tante città protagoniste che ospiteranno le squadre, regalerà sicuramente tante emozioni, spettacolo e tanto divertimento. Ad aprire i giochi sarà la sfida tra Italia e Turchia con tutti i tifosi italiani a dare il loro supporto agli azzurri. A fare il tifo per i ragazzi di Mancini, però, ci saranno anche le loro famiglie, in primis le mogli, fidanzate e compagne, che sosterranno i calciatori in tutto e per tutto.

C’è chi, però, avrà il cuore diviso in due: sono diverse infatti le wags di calciatori di una nazionalità differente dalla proprio. Alice Campello, ad esempio, è italiana ma sposata con Alvaro Morata, calciatore spagnolo e dunque si troverà a fare il tifo sia per la sua Italia che per la Spagna di suo marito. Si trova nella stessa situazione anche Jessica Aidi, fidanzata e futura sposa di Marco Verratti. Jessica, infatti, è francese e si troverà di fronte ad una situazione davvero complicata in una rivalità tra Francia e Italia davvero tosta.

Chi è Jessica Aidi

Jessica Aidi è nata a Montpellier l’11 luglio 1992 e ha origini magrebine, dalle quali ha ereditato la pelle ambrata ed i ricci volumosi. Carismatica ed elegante, di una bellezza disarmante, Jessica ha tra le sue armi più potenti un sorriso mozzafiato, che arriva probabilmente ancor prima del suo fisico pazzesco: la Aidi è alta 1 metro e 75 centimetri, le sue misure sono 84-60-91 e porta il 38.5 come numero di scarpe.

Come si evince dalle foto pubblicate su Instagram, dove vanta ben 322 mila follower, Jessica Aidi è una modella francese e ha lavorato per diversi noti brand di abbigliamento, ma anche per pubblicità di dentifrici e tanto altro. Prima di essere notata dalle agenzie lavorava come cameriera ed indossatrice. E’ stata la famosa agenzia Next Model Management, con sede a New York, a notare Jessica e lanciarla nel mondo della moda: è così che la bella modella ha iniziato a sfilare per famosissimi brand di moda, lavorando anche per riviste prestigiose, finendo sulle copertine di Sports Illustrated ed Elle. Nel 2020 è stata protagonista anche in tv del reality Les Maresillais a Dubai, dove ricopriva il ruolo di booker, ovvero di una sorta di ‘segretaria’ che gestisce i casting, gli appuntamenti, i fitting ed i servizi fotografici dei modelli.

La storia d’amore con Verratti

Jessica e Marco Verratti, centrocampista del Psg e della Nazionale italiana si sono conosciuti circa due anni fa quando lei lavorava come cameriera in un locale di Parigi e lui era ancora sposato con l’ex moglie Laura Zazzara, da cui ha avuto due figli. Per i due fu amore a prima vista, ma solo per poco riuscirono a mantenere segreta la loro relazione. I due furono presto scoperti dai paparazzi e le loro foto insieme finirono su tutti i giornali di gossip. Inutile dire, quindi, che il matrimonio di Verratti finì subito dopo. Marco e Jessica hanno trovato presto la loro felicità, lasciandosi alle spalle tutte le critiche e vivendo pienamente il loro amore, pubblicando sui social dolci e smielati post e ufficializzando la loro storia con delle foto pubblicate nel weekend di gara del Gp di Monte-Carlo 2019, al quale hanno assistito assieme. La loro storia d’amore va a gonfie vele e presto potrebbe esserci un secondo matrimonio per il calciatore italiano e magari la famiglia potrebbe allargarsi: a febbraio, infatti, Verratti ha chiesto a Jessica di sposarlo, con una proposta di matrimonio davvero spettacolare, avvenuta durante una vacanza a Marrakech, con le loro iniziali scritte col fuoco.

Il primo matrimonio di Marco Verratti

Prima di conoscere Jessica, Marco Verratti era sposato con Laura Zazzara, dalla quale ha avuto i figli Tommaso e Andrea. Il loro matrimonio è durato ben 10 anni. I due si sono sposati giovanissimi e la loro storia d’amore sembrava andare a gonfie vele, finchè Marco non si è perdutamente innamorato di Jessica. Laura, ignara di tutto, ha scoperto della relazione del marito con la modella e cameriera tramite le foto pubblicate sui giornali di gossip e ha così deciso di lasciarlo e chiudere definitivamente la loro storia d’amore, trasferendosi con i due figli in una nuova casa, poco lontano da quella in cui abitava con Verratti.