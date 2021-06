Reggio Calabria, riattivate il Tapis roulant! Città aperta al turismo e risposta al problema parcheggi, così l’area pedonale diventerà un’idea fantastica

24 Giugno 2021 12:16

La scala mobile di Via Giudecca potrebbe risolvere in parte il problema dei parcheggi

Reggio Calabria vuole diventare una città con una visione propositiva verso il turismo, finalmente! L’idea dell’isola pedonale in Via Marina alta è un’ottima soluzione per la città dello Stretto, l’intenzione dell’Amministrazione Comunale è quella di creare un polo unico dove poter concentrare la movida e l’accoglienza in vista della stagione estiva, così come accade nelle maggiori città italiane ed europee. Certo, sarebbe servita una migliore comunicazione, perché la viabilità e la sistemazione dei parcheggi cambieranno radicalmente e questo porterà cittadini e residenti a dover modificare le proprie abitudini; sarebbe servita una precisa programmazione per permettere ai reggini di adattarsi per tempo alle nuove disposizioni e garantire i servizi necessari (autobus, navette per raggiungere la zona). Invece questo non è accaduto, si è quindi solamente generato tanto caos con gente ignara che si è trovata all’improvviso imbottigliata nel traffico o, ancora peggio, si è vista sollevare multe per divieto di sosta lì dove ha sempre parcheggiato. Ma a proposito di parcheggi, dove sosteranno le auto che prima costeggiavano i due lati del Lungomare Falcomatà? Una domanda che probabilmente a Palazzo San Giorgio si saranno posti, si spera che nei prossimi giorni sarà fornita la comunicazione (almeno stavolta) su una soluzione alternativa.

E quale soluzione migliore, se non quella di riattivare il tapis roulant di Via Giudecca che collega la Fontana Monumentale (ovvero l’inizio dell’isola pedonale) con la parte alta della città, e quindi Via Filippini, Via Possidonea e Via Reggio Campi? Con il funzionamento della scala mobile (e magari dell’ascensore mai installato) sarebbe pensabile anche parcheggiare nell’area del Boom, di Piazzetta Orange e delle Tre Fontane. Il problema dei parcheggi sarebbe così in parte risolto, con la gente che avrebbe la possibilità al ritorno dalla passeggiata sul Lungomare, dopo aver gustato un fresco gelato o mangiato una buona pizza, di tornare senza sforzi verso i propri mezzi. Insomma, andrebbero non solo a risorgere alcune strade tanto amate dai reggini ma oggi a dir poco isolate, (per altro già fornite di tante aziende e attività), ma anche si smisterebbe il traffico e si allargherebbe l’area dei parcheggi in una zona superiore al Corso Garibaldi e Via Aschenez. Le proposte e le idee ci sono, e sono anche tante, forse però andrebbero pensate un po’ prima di mettere in piedi un progetto che porta a rivoluzionare totalmente uno degli snodi più importanti di Reggio Calabria.