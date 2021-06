Insegna in Calabria il docente più giovane d’Italia: ad appena 18 anni ottenuto un incarico

8 Giugno 2021 11:25

Un primato speciale è stato ottenuto da un giovane calabrese. Il protagonista si chiama Francesco Napoleone Corbelli che a soli 18 anni, pochi mesi dopo aver conseguito il diploma all’Istituto Tecnico ITAS Nitti di Cosenza, è riuscito a diventare il docente più giovane d’Italia. Il classe 2002 originario di Torano Castello ha ottenuto, nel dicembre scorso, la nomina annuale in Laboratorio di Grafica all’Istituto IPSIA “N.Green – Falcone Borsellino” e all’ITC “L. Palma” di Corigliano. Il primo anno scolastico nelle vesti di insegnante si sta concludendo in questi giorni, è stato molto particolare a causa della pandemia del Coronavirus che ha costretto ad alternare le lezioni presenza a quelle in Dad. Il record conquistato però è significativo, lancia un messaggio di speranza a tutti i giovani calabresi che sognano di lavorare nella propria terra e inseguendo con grande impegno la propria passione riescono ad ottenere grandi traguardi.