Reggio Calabria brucia ancora! Incendio e nube di fumo al Rione Marconi: spazzatura data alle fiamme [GALLERY]

23 Giugno 2021 23:38

Incendio al Rione Marconi di Reggio Calabria: cumuli di spazzatura dati alle fiamme, nube di fumo nero visibile anche a grandi distanze

Reggio Calabria brucia ancora. È una cronaca tristemente ripetitiva quella che StrettoWeb si ritrova a fare, ormai più volte al giorno, in merito agli incendi appiccati in diversi luoghi della città. A poche ore dal rogo dell’ex polveriera di Ciccarello, è toccato al Rione Marconi essere teatro di fiamme e una densa nube di fumo nero ben visibili anche a grande distanza. A bruciare è, come già accaduto a San Gregorio, Bovetto e Sorgente ieri, sono i cumuli di spazzatura che invadono le strade della città da troppo tempo. Il tutto fra il totale silenzio di chi dovrebbe risolvere la situazione di una città sempre più abbandonata a se stessa.