Reggio Calabria, incendio in appartamento in via Enotria: agenti sfondano la porta, nessun ferito [FOTO]

16 Giugno 2021 10:14

Reggio Calabria: un incendio si è verificato questa mattina in un appartamento di via Enotria a Santa Caterina, le immagini

Un incendio si è verificato questa mattina in un appartamento di via Enotria a Santa Caterina, quartiere della periferia nord di Reggio Calabria. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia che immediatamente chiesto l’Intervento dei vigili del fuoco per sfondare la porta d’ingresso e soccorrere eventuali persone coinvolte. Dopo aver fatto irruzione nell’appartamento, gli agenti hanno accertato che era vuoto e i pompieri hanno domato le fiamme. La strada è stata chiusa al traffico e sono in corso gli accertamenti per risalire alla natura del rogo, se si è trattato di un evento accidentale o al contrario di un atto doloso. In alto la FOTOGALLERY completa.