Coppa Italia, il regolamento e i nuovi accoppiamenti (in attesa di ufficialità): si va verso Empoli-Reggina, e per gli amaranto è di buon auspicio…

9 Giugno 2021 10:51

Il regolamento e i nuovi accoppiamenti di Coppa Italia in attesa di ufficialità: la Reggina va a Empoli, come due anni fa, agli albori di una stagione bellissima

Con un lungo comunicato, la Lega Serie A ha ufficializzato il regolamento della nuova Coppa Italia, che vedrà la partecipazione di solo 4 squadre dalla C per un totale di 44 compagini, classificate tramite dei numeri che vanno appunto da 1 (la vincitrice dell’ultima Coppa Italia) a 44 e che comprendono le teste di serie della A e via via tutte le altre tra massima serie e cadetteria, tra cui le promosse. Al termine dei playoff di Serie C ci sarà l’ufficialità su tutti gli accoppiamenti e le date, ma intanto è già possibile stilare un elenco e simulare gli scontri del turno preliminare e dei sedicesimi. Al primissimo turno entreranno in gioco le 4 promosse in B e le 4 squadre di Serie C invitate, mentre dal successivo (trentaduesimi) faranno il loro ingresso le squadre cadette. Di seguito l’elenco completo.

Juventus (vincitrice Coppa Italia) Inter (vincitrice Serie A) Milan Atalanta Napoli Lazio Roma Sassuolo Sampdoria Verona Genoa Bologna Fiorentina Udinese Spezia Cagliari Torino Empoli Salernitana Venezia Benevento Crotone Parma Cittadella (finalista play off) Monza Lecce Brescia Chievo Spal Frosinone Reggina Vicenza Cremonese Pisa Pordenone Ascoli Ternana Perugia Como Vincitrice play off Serie C Squadra di Serie C Squadra di Serie C Squadra di Serie C Squadra di Serie C

Sulla base del tabellone ufficiale già pubblicato sul sito della Lega Serie A, è possibile andare a capire quali saranno gli accoppiamenti e dunque anche il prossimo avversario della Reggina. Gli amaranto si trovano al 31° posto dell’elenco e da tabellone affronteranno ai trentaduesimi la squadra col numero 18, che risulta essere l’Empoli, in qualità di prima promossa dalla Serie B. Gli amaranto andranno al Castellani per una sfida che potrebbe essere di buon auspicio. Due anni fa, agli albori della vincente e bellissima stagione che ha poi condotto alla B, i ragazzi di Toscano hanno infatti incontrato proprio i biancazzurri in Toscana in uno dei primissimi turni estivi di Coppa Italia, uscendo dopo la sconfitta per 2-1. Quella stagione, come detto, andò poi come tutti sappiamo, con l’ufficialità della promozione che proprio ieri ha compiuto un anno. La vincente di Empoli-Reggina dovrebbe poi incontrare l’Hellas Verona. Restando in tema di accoppiamenti, il Crotone (numero 22) sfiderà allo Scida la numero 27, il Brescia.