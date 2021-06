Grande affluenza all’assemblea sindacale Flc Cgil per le scuole di Reggio Calabria e provincia

8 Giugno 2021 10:11

Oltre duecento lavoratori della scuola, tra docenti e Ata delle scuole di Reggio Calabria e provincia, hanno richiesto di partecipare all’assemblea sindacale, condotta dal Segretario generale provinciale FLC CGIL di Reggio Calabria Michele Bruno, sui temi previsti: Patto per la scuola, stabilizzazione precari, situazione personale ATA, PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza). Un valido contributo è stato dato da Lucio Ficara della segreteria provinciale FLC CGIL, Salvatore Ciurleo del direttivo provinciale FLC CGIL, Elisabetta Gambello presidente di Proteo Fare Sapere Calabria, Luigino Denardo della CGIL regionale. Ha chiuso i lavori dell’assemblea Mimmo Denaro segretario generale regionale FLC CGIL Calabria. I temi trattati durante l’assemblea sindacale del 7 giugno, si inseriscono nell’intenso impegno della FLC CGIL a livello nazionale, a richiamare l’attenzione di tutto il personale della scuola per cambiare il Decreto legge Sostegni bis. La richiesta della FLC CGIL è stata chiara: serve un confronto concreto sugli emendamenti per cambiare il Decreto e dare risposte alla scuola. Il governo Draghi, infatti, nonostante abbia firmato con le Organizzazioni sindacali Confederali il “Patto per la scuola al centro del Paese” con tante promesse sulle stabilizzazioni dei precari, sui salari e sulla sicurezza, lo stesso Governo predisponeva un decreto legge senza alcun confronto sulle stesse materie, contraddicendo così quanto dichiarato e sottoscritto nel Patto. Ecco perché il prossimo 9 giugno si terrà un presidio unitario in Piazza Italia davanti alla Prefettura a Reggio Calabria. La Scuola protesta per adeguare il Decreto al Patto.