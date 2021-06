Euro 2021, tegola Kulusevski per la Svezia: il calciatore della Juventus positivo al Covid, ma non verrà sostituito

8 Giugno 2021 16:52

Dejan Kulusevski positivo al Covid a 3 giorni dall’inizio di Euro 2021: la Svezia decide di aspettare la guarigione del calciatore della Juventus

Il percorso di avvicinamento della Svezia a Euro 2021 è stato piuttosto sfortunato. La nazionale gialloblu ha perso prima Zlatan Ibrahimovic, infortunatosi nel finale di stagione con il Milan e costretto a dire addio al sogno europeo dopo aver ricucito i rapporti con la propria nazionale. Dopo è toccato a Dejan Kulusevski. Nessun infortunio in questo caso, ma lo zampino del Covid che da ormai due anni continua a mettere i bastoni fra le ruote a squadre di club e nazionali. L’esterno della Juventus è stato trovato positivo nel pomeriggio odierno, a pochi giorni dalla gara contro la Spagna (per altro alle prese con il caso Covid di Busquets). Il CT Andersson ha però espresso la volontà di provare ad aspettare la guarigione di Kulusevski, magari già arruolabile per la seconda partita del girone. La Svezia dunque non sostituirà il calciatore.