Euro 2021, anche una stella della WWE al fianco dell’Italia! Fabian Aichner urla: “forza azzurri!”

9 Giugno 2021 15:04

La stella della WWE Fabian Aichner sostiene l’Italia a Euro 2021: l’ex campione di coppia di NXT, nativo di Falzes, crede nel successo di Insigne e compagni

La Superstar della WWE Fabian Aichner è pronta a sostenere la Nazionale italiana a Euro 2020: l’altoatesino, ex WWE NXT Tag Team Champion al fianco di Marcel Barthel, ha dato il suo incitamento agli azzurri di Roberto Mancini che venerdì (alle 21:00) debutteranno all’Europeo con la sfida dell’Olimpico di Roma contro la Turchia. “Forza Italia! Il calcio è nel nostro sangue e conquisteremo il campionato Europeo 2021. Andiamo #Azzurri”, questo il contenuto della Instagram Story di Aichner, cresciuto con il mito di Buffon e affascinato dalle giocate di Lorenzo Insigne, che sarà il faro della Nazionale all’imminente Euro 2020. Fabian Aichner, italiano nato a Falzes (Val Pusteria), è il primo nostro connazionale ad aver vinto un titolo in WWE dai tempi di Bruno Sammartino, leggendario campione di Pizzoferrato. C’è anche un pezzo di WWE al fianco dell’Italia per il prossimo Europeo.